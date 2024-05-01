До закриття міжбанку курс долара впав на 2 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.
1 травня 2024, 17:25
Курс валют на вечір 1 травня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
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Відкриття 1 травня
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Закриття 1 травня
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Зміни
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39,60/39,66
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39,58/39,63
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2/3
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42,19/42,24
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42,28/42,32
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7/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,35 грн, а продають за 42,85 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,77−39,85, євро — 42,70−42,85 грн.
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Джерело: Мінфін
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