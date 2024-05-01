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1 травня 2024, 17:15

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив результати своєї діяльності — НБУ

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні становив 52,3 (у березні — 52).

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінив поточні результати своєї діяльності, адаптувавшись до складних умов повномасштабної війни.

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Що сприяло позитивним настроям

Позитивним настроям респондентів усіх секторів сприяли:

  • оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування;
  • налагодження логістичних ланцюгів;
  • сезонне пожвавлення бізнесу;
  • збільшення внутрішнього попиту;
  • уповільнення темпів інфляції.

Водночас стримуючими чинниками залишаються пошкодження енергетичних об'єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів.

Очікування бізнесу

Підприємства будівництва продемонстрували найоптимістичніші очікування щодо економічних результатів своєї діяльності, зважаючи на бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури, збільшення внутрішнього попиту та сприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 53.4 (у березні — 53.5).

Підприємства сфери послуг поліпшили очікування завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції: секторальний індекс зріс до 53.1 (у березні — 50.6).

Підприємства торгівлі дещо послабили позитивні оцінки щодо своєї ділової активності, враховуючи негативний вплив від збільшення логістичних витрат через блокування західного кордону: секторальний індекс — 51.8 (у березні — 55.1).

Підприємства промисловості зберегли позитивні оцінки завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, сталому споживчому попиту та сповільненню інфляції: секторальний індекс — 51.7 (у березні — 51.0).

Підприємства всіх секторів, що беруть участь в опитуванні, очікували на подальше здорожчання власної продукції / послуг.

Ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Незначне збільшення загальної кількості працівників очікували опитані представники сфери будівництва, водночас респонденти сфери торгівлі погіршили свої оцінки та разом з іншими секторами прогнозували незначне скороч

Джерело: Мінфін
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