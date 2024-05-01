У роботі monobank стався збій. Деякі користувачі не можуть скористатися функціями застосунку. Про це в телеграм-каналі написав один із засновників банку Олег Гороховський.
1 травня 2024, 12:32
В роботі monobank стався збій
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«Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо», — написав він.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін» у своїй статті, поломки та збої у роботі банківських сервісів найчастіше мають дві причини. Перша — зовнішня атака на інфраструктуру фінустанови, друга — внутрішній технічний збій у самому банку без стороннього втручання.
В Україні працюють обидва чинники, хоча, як показало опитування «Мінфіну», найчастіше з початку війни включається перший — зовнішні напади. Як на банківський сектор, так і на регулятора — НБУ.
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Джерело: Мінфін
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