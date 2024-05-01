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1 травня 2024, 12:32

В роботі monobank стався збій

У роботі monobank стався збій. Деякі користувачі не можуть скористатися функціями застосунку. Про це в телеграм-каналі написав один із засновників банку Олег Гороховський.

У роботі monobank стався збій.

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«Збій у застосунку. Виправляємо. Перепрошую у всіх, кого підводимо», — написав він.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін» у своїй статті, поломки та збої у роботі банківських сервісів найчастіше мають дві причини. Перша — зовнішня атака на інфраструктуру фінустанови, друга — внутрішній технічний збій у самому банку без стороннього втручання.

В Україні працюють обидва чинники, хоча, як показало опитування «Мінфіну», найчастіше з початку війни включається перший — зовнішні напади. Як на банківський сектор, так і на регулятора — НБУ.

Читайте: monobank, Приват та інші: чому ламаються українські банки

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
krv77
krv77
1 травня 2024, 13:41
#
Зато на екранi помилки такi перли бувають)
+
0
Kidav
Kidav
1 травня 2024, 14:29
#
І вони хотят зробити єлектронні гроші і знищити паперові!
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