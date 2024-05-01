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1 травня 2024, 12:36

McDonald's прозвітував про гірші доходи, ніж очікувалось

Продажі McDonald's за перший квартал виявилися нижчими від очікувань. Попри те, у січні-березні 2024-го компанія збільшила чистий прибуток на 7%, а виторг — на 5%, йдеться у квартальному звіті McDonald's.

Продажі McDonald's за перший квартал виявилися нижчими від очікувань.

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Глобальне зростання продажів впало четвертий квартал поспіль до 1,9%. Водночас компанія каже, що споживачі стають «більш перебірливими з кожним витраченим доларом». Аналітики очікували зростання цього показника на 2,35%.

Прибуток без урахування разових факторів склав $2,7 на акцію за прогнозу аналітиків у $2,72. Цей показник не виправдав очікувань ринку вперше із четвертого кварталу 2021 року.

Загальні операційні витрати зросли на 2% до $3,43 мільярда.

Акції компанії від початку року впали на 8%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
1 травня 2024, 12:43
#
А почему ? Ставка ФРС давит как на покупателей продукции так и делает дорогими заемные средства .

+
0
propodail
propodail
1 травня 2024, 15:48
#
Там величезний бойкот через палестину
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