Продажі McDonald's за перший квартал виявилися нижчими від очікувань. Попри те, у січні-березні 2024-го компанія збільшила чистий прибуток на 7%, а виторг — на 5%, йдеться у квартальному звіті McDonald's.
1 травня 2024, 12:36
McDonald's прозвітував про гірші доходи, ніж очікувалось
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Глобальне зростання продажів впало четвертий квартал поспіль до 1,9%. Водночас компанія каже, що споживачі стають «більш перебірливими з кожним витраченим доларом». Аналітики очікували зростання цього показника на 2,35%.
Прибуток без урахування разових факторів склав $2,7 на акцію за прогнозу аналітиків у $2,72. Цей показник не виправдав очікувань ринку вперше із четвертого кварталу 2021 року.
Загальні операційні витрати зросли на 2% до $3,43 мільярда.
Акції компанії від початку року впали на 8%.
Джерело: Мінфін
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