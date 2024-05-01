Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1120 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 469 840 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 травня 2024, 8:08
Втрати ворога за 30 квітня: 1120 російських окупантів, 5 танків та 7 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 469840 (+1120) осіб,
- танків — 7312 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14067 (+21) од,
- артилерійських систем — 12024 (+13) од,
- РСЗВ — 1053 (+0) од,
- засоби ППО — 780 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9538 (+7),
- крилаті ракети — 2126 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16175 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1980 (+3)
Джерело: Мінфін
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