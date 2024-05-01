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1 травня 2024, 11:14

У квітні збиток від зламів та скаму на крипторинку становив $25,7 млн

У квітні 2024 року збиток від інцидентів, пов’язаних із кібербезпекою, становив $25,7 млн, згідно зі звітом CertiK. Експерти заявили, що це новий мінімум від 2021 року, пише Incrypted.

У квітні 2024 року збиток від інцидентів, пов’язаних із кібербезпекою, становив $25,7 млн, згідно зі звітом CertiK.

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Порівняно з березнем 2024 року загальний збиток скоротився на 141%. Велика частина втрат припадає на зломи — $21 млн. Лідером в цій категорії є атака на проєкт FixedFloat.

Протокол зазнав повторного злому на початку місяця. У команді заявили, що за ним стоять ті самі зловмисники, які скомпрометували проєкт у лютому 2024 року.

На другому місці перебувають схеми, які належать до категорії екзит-скам, — $4,3 млн. На третьому — шахрайство з використанням миттєвих позик. За місяць інциденти з цієї категорії завдали збитків на $129 000.

Експерти зазначили, що не включили до звіту криптоказино ZKasino, оскільки цей rug pull не було підтверджено. Нагадаємо, ймовірний збиток за цим інцидентом становить $32 млн.

Джерело: Мінфін
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