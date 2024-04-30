Країни G7 до 2035 року закриють свої вугільні електростанції

Міністри енергетики країн «Великої сімки» (G7) домовилися про закриття вугільних електростанцій у першій половині 2030-х років. Це є значним кроком на шляху до відмови від викопного палива, повідомляє Reuters.

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У вівторок міністри опублікують підсумкове комюніке, в якому детально викладуть зобов’язання G7 щодо декарбонізації своїх економік.

Міністр енергетики Італії Джільберто Пікетто-Фратін сказав, що міністри також обмірковують потенційні обмеження на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) в Європу, які Європейська комісія має запропонувати в короткостроковій перспективі.

«Питання знаходиться на технічному і політичному порядку денному (G7). Ми працюємо над цим, я не можу сказати більше… якщо буде остаточне рішення, я про це повідомлю», — сказав міністр на брифінгу з журналістами.

Минулого року G7 пообіцяла зробити пріоритетними конкретні кроки для поступової відмови від вугільної енергетики.