Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1250 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 468 720 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
30 квітня 2024, 8:08
Втрати ворога за 29 квітня: 1250 російських окупантів, 22 танки та 3 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько/ about 468720 (+1250) осіб,
- танків — 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 14046 (+39) од,
- артилерійських систем — 12011 (+26) од,
- РСЗВ — 1053 (+2) од,
- засоби ППО — 779 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9531 (+3),
- крилаті ракети — 2126 (+2),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16142 (+33) од,
- спеціальна техніка — 1977 (+3)
Джерело: Мінфін
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