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29 квітня 2024, 18:10

Деякі криптогаманці припинять обслуговувати користувачів з США

Криптовалютні гаманці Phoenix Wallet та Wasabi Wallet припинять обслуговувати клієнтів зі Сполучених Штатів Америки. Про це пише incrypted.

Криптовалютні гаманці Phoenix Wallet та Wasabi Wallet припинять обслуговувати клієнтів зі Сполучених Штатів Америки.
Фото:cryptocloud.plus

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Деталі

Команда Phoenix Wallet у своєму X повідомила, що програму буде видалено з американських сервісів 3 травня 2024 року.

Крім того, вони рекомендували вивести кошти та «уникати примусового закриття своїх гаманців, оскільки комісії можуть бути значними».

Розробники гаманця Wasabi Wallet — zkSNACKs — заявили, що заблокують доступ до сайтів завантаження та використання гаманця для жителів та резидентів США «у світлі недавніх заяв місцевої влади».

Нагадаємо

25 квітня 2024 року компанія Consensys, розробник гаманця MetaMask, подала позов проти Комісії з цінних паперів і бірж США. Організація пояснила це прагненням «захистити спільноту Ethereum у США».

Також в кінці квітня засновників криптовалютного міксера Samourai Wallet Кеонне Родрігеса і Вільяма Лонергану Хілла заарештували та звинуватили у відмиванні коштів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
I. B.
I. B.
29 квітня 2024, 20:59
#
уникати примусового закриття своїх гаманців

переводчик на украинский изнасиловал журналиста, оригинал:

We highly recommend *not force-closing* channels, as on-chain fees could be significant.


Wasabi «блокирует» сайт. Только вот страница на GitHub доступна всем. Просто театр. Ссылки с сайта всё равно вели на github. Весь трафик через Tor.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
29 квітня 2024, 21:05
#
Правильно нічого від податків ховатися — це наша фішка.
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