Деякі криптогаманці припинять обслуговувати користувачів з США

Криптовалютні гаманці Phoenix Wallet та Wasabi Wallet припинять обслуговувати клієнтів зі Сполучених Штатів Америки. Про це пише incrypted.

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Деталі

Команда Phoenix Wallet у своєму X повідомила, що програму буде видалено з американських сервісів 3 травня 2024 року.

Крім того, вони рекомендували вивести кошти та «уникати примусового закриття своїх гаманців, оскільки комісії можуть бути значними».

Розробники гаманця Wasabi Wallet — zkSNACKs — заявили, що заблокують доступ до сайтів завантаження та використання гаманця для жителів та резидентів США «у світлі недавніх заяв місцевої влади».

Нагадаємо

25 квітня 2024 року компанія Consensys, розробник гаманця MetaMask, подала позов проти Комісії з цінних паперів і бірж США. Організація пояснила це прагненням «захистити спільноту Ethereum у США».

Також в кінці квітня засновників криптовалютного міксера Samourai Wallet Кеонне Родрігеса і Вільяма Лонергану Хілла заарештували та звинуватили у відмиванні коштів.