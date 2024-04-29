До закриття міжбанку курс долара впав на 14 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро впало на 21 копійку у купівлі та на 19 копійок у продажу.
29 квітня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 29 квітня: долар та євро впали на міжбанку
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Відкриття 29 квітня
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Закриття 29 квітня
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Зміни
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39,67/39,69
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39,53/39,59
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14/10
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42,51/42,53
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42,30/42,34
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21/19
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,90 грн. Євро купують за 42,40 грн, а продають за 42,98 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,75−39,85, євро — 42,80−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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