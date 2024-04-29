Стань UGC-креатором Finance.ua та отримай 500 грн за відео

UGC-контент — будь-який вид контенту, створений користувачами. Ті, хто його створюють — люди креатори, які генерують контент для брендів за гроші чи за бартер.



Чому ми хочемо працювати з тобою, як з ugc-креатором контенту: Finance.ua хоче розвіяти міф, що оформлення страхування це тяжкий та довготривалий процес, тому ми хочемо підтримати блогерів-початківців і з їхньою допомогою показати, що процес страхування це легко та швидко.



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