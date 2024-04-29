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29 квітня 2024, 17:15

Стань UGC-креатором Finance.ua та отримай 500 грн за відео

UGC-контент — будь-який вид контенту, створений користувачами. Ті, хто його створюють — люди креатори, які генерують контент для брендів за гроші чи за бартер.

Чому ми хочемо працювати з тобою, як з ugc-креатором контенту: Finance.ua хоче розвіяти міф, що оформлення страхування це тяжкий та довготривалий процес, тому ми хочемо підтримати блогерів-початківців і з їхньою допомогою показати, що процес страхування це легко та швидко.

Як відбувається співпраця з Finance.ua:

UGC-контент — будь-який вид контенту, створений користувачами.
  • Залиш дані для зв'язку за посиланням.
  • Зніми відео по технічному завданню, його можна завантажити за посиланням.
  • Надішли відео менеджеру в Telegram з того акаунта, який був вказаний у формі реєстрації.
  • Узгодження відео (до 3 роб днів) менеджером.
  • Результати узгодження менеджер відправить в Telegram.
  • У разі прийняття відео — оплата 500 грн за один відео-ролик.

При створенні UGC-контенту зверніть увагу на важливі для співпраці пункти, щоб ваші відео гарантовано були прийняті менеджером Finance.ua та ви отримали свою винагороду.

Заповнюй форму та ставай учасником зараз!

Джерело: Мінфін
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