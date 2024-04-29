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29 квітня 2024, 16:39

Італія зупинила торгівлю з росією у рублях

Спроби російської влади налагодити торгівлю в обхід долара та євро зіткнулися з новими проблемами. Італія припинила приймати рублі в оплату товарів, що поставляються в росію, повідомив глава італійсько-російської торгової палати (ІРТП) Фердинандо Пелаццо, пише Moscowtimes.

Спроби російської влади налагодити торгівлю в обхід долара та євро зіткнулися з новими проблемами.
Фото:depositphotos

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Що відомо

За його словами, рішення було ухвалене Комітетом фінансової безпеки Італії, який об'єднує декілька міністерств.

«Ми почали проводити угоди, все було нормально, умови є прийнятними. Але потім Комітет <…> нам повідомив, що не рекомендує цієї схеми», — розповів Пелаццо.

Він додав, що обґрунтуванням для блокування рублевих платежів влада назвала обхід санкцій. В результаті механізм, запущений у лютому, пропрацював лише близько двох місяців і не витримав навіть тестового періоду, який, як очікувалося, триватиме до травня.

За даними ЦБ росії, торік російські імпортери сплатили в рублі 30% всіх поставлених з-за кордону товарів. При цьому частка в рублі в імпорті з Європи сягала 47,9%, додавши за рік понад 7 процентних пунктів.

Загалом із європейських країн минулого року було ввезено товарів на $78,5 млрд. Порівняно з першим роком війни європейський імпорт упав на 12,3%, а порівняно із довоєнними рівнями — на чверть. У січні-лютому 2024 року постачання знизилося ще на 18%, до $10,1 млрд.

Імпорт у росію з країн G7 — США, Великобританії, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Канади — торік взагалі просів до мінімуму за два десятиліття.

Джерело: Мінфін
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