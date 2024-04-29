Фонд державного майна України минулого тижня провів 13 аукціонів, на яких реалізував активів на 59,22 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.
Фонд держмайна за тиждень залучив майже 60 мільйонів на приватизаційних аукціонах
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Успішні аукціони
«З 22−26 квітня Фонд держмайна провів 13 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Рrozorro.Продажі на загальну суму 59,22 млн гривень. За право власності на об'єкти змагалися 100 учасників. Зростання ціни активів відбулося у 1,8 раза», — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що найдорожчим лотом тижня став єдиний майновий комплекс ДП«Інжексбуд», який був проданий за 27,5 млн грн. Вартість активу зросла у 4,5 раза.
Цього тижня Фонд держмайна планує провести 16 приватизаційних аукціонів. Серед активів, що виставлені на торги, майнові комплекси, об'єкти незавершеного будівництва, адмінбудівлі, гаражі та автомобіль — Audi, модель А8, стартова ціна якого становить 393,4 тис. грн.
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