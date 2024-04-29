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29 квітня 2024, 14:49

Всеосяжне економічне партнерство: Україна та ОАЕ завершили переговори. Деталі

Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали Спільну заяву про завершення переговорів про Угоду про Всеосяжне економічне партнерство між урядами двох країн.
Фото:facebook.com/yulia.svyrydenko

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Деталі

За результатами переговорів сторонам вдалося досягнути домовленостей щодо значної лібералізації доступу як до ринків товарів, так і до ринків послуг; закласти підвалини для поглиблення співпраці в торговельній, інвестиційній, економічній, цифровій та інших сферах.

«Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише Об'єднані Арабські Емірати, але загалом регіони Затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а вихід на глобальний ринок. Бо Емірати — це торгівельний, економічний, фінансовий хаб. Емірати займають перші сходинки з погляду логістики торгівлі», — наголосила міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це не класична угода про зону вільної торгівлі, «вона всеохопна, тобто включає товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю та інше».

Чому сприятиме угода

«Угода сприятиме покращенню умов торгівлі між Україною та ОАЕ, зростанню обсягів товарів та послуг шляхом зниження тарифних бар'єрів та стимулювання інвестиційного співробітництва між обома країнами», — пояснила урядовиця.

Після підписання зазначеної заяви сторони розпочнуть юридичну вивірку проєкту угоди, а також внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання угоди про Всеосяжне економічне партнерство.

За даними аналітиків Мінекономіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,10%.

Серед секторів найвищі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, а також у металургії, харчовій промисловості, зокрема борошномельному виробництві та виробництві олії. Також очікується зростання експорту металів та рослинної олії.

Джерело: Мінфін
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