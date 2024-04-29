Курс валют на 29 квітня: долар незначно подешевшав

У понеділок на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу не змінився. Євро у покупці втратило 5 копійок, а у продажу не змінилося.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу на 2 копійки. Курс євро у покупці втратив 5 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,95 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,80−39,88, євро — 42,80−43,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,67−39,69 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,51−42,53 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.