Як змінилися заробітки лідерів енергетичного сектору України

Сукупний дохід топ-10 компаній енергетичної сфери України склав майже 750 млрд грн. Половина компаній, що потрапили до топу — державні, ще 4 належать групі СКМ Ріната Ахметова. Лідером другий рік поспіль залишається «Д.Трейдинг», яка входить до групи СКМ. Про це повідомляє «Опендатабот».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які енергетичні компанії потрапили до рейтингу

Лідери енергетичного комплексу України заробили 745,87 млрд грн минулого року. Це на 8% більше, ніж сукупний дохід цих компаній у 2022 році — 688,45 млрд грн.

До цьогорічного рейтингу потрапили 5 державних компаній та 4 компанії, які входять до групи СКМ Ріната Ахметова. Ще одна компанія — ТОВ «Київська обласна ЕК» — належить Нелі Костенко.

Як зауважують в «Опендатабот», 8 компаній з топу займаються виробництвом та торгівлею електроенергії, а ще дві — торгівлею газом.

Хто лідирує

«Лідер групи незмінний два роки поспіль — компанія „Д.Трейдинг“, яка входить до групи СКМ. Торік дохід підприємства збільшився на 15% порівняно до 2022: зі 144,18 млрд грн до 165,65 млрд грн. При цьому чистий прибуток збільшився на 30% у 2023 році», — підкреслюють аналітики.

Вони додають, що найбільший приріст доходу вдалось отримати двом іншим компаніям Ріната Ахметова.

Так, компанія «Київські енергетичні послуги» збільшила свій дохід у 1,5 рази, а компанія «Дніпровські енергетичні послуги» — на третину порівняно з 2022 роком.

Аналітики зазначають, що «Дніпровські енергетичні послуги» отримали найбільший приріст прибутку — у 2,5 рази — серед усіх компаній, що потрапили до цьогорічного енергетичного Індексу.

«А ось четверта компанія групи СКМ — ДТЕК Західенерго — навпаки, за рік на 16% зменшила свій дохід. Минулоріч підприємство отримало збитки у розмірі 164 млн грн», — зауважують в «Опендатабот».

Загалом сукупний дохід 4 компаній, які належать Рінату Ахметову, склав 262,48 млрд грн у 2023 році. Це 35% сукупного доходу топ-10 енергетичного Індексу Опендатабота.

До рейтингу найкращих компаній у сфері енергетики увійшло 5 компаній, якими володіє держава, проте лише двом вдалося збільшити свій дохід минулоріч. Так, Укргідроенерго збільшив свій заробіток на 30%, а НАЕК Енергоатом — на 15%.

Зазначимо, що компанія Укргідроенерго отримала у 2023 році найбільший чистий прибуток серед 10 компаній Індексу — 17,3 млрд грн. Це майже у половину більше, ніж у перший рік повномасштабного вторгнення. Дохід державного Укренерго за рік майже не змінився — понад 82 млрд грн.

Ще дві державні компанії, які займаються торгівлею газом, зменшили свої доходи у 2023 до 2022 року: Нафтогаз України — на 4%, Нафтогаз Трейдинг — на 9%. Обидві компанії отримали збитки у 2023 — 10,29 млрд грн загалом.

Останнє місце топу посідає ТОВ «Київська обласна ЕК», власником якої є Неля Костенко. Компанія збільшила свій дохід на 29%, водночас її прибуток зменшився на чверть порівняно з першим роком повномасштабного вторгнення.