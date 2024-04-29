Австралійська фондова біржа ASX дозволить торгівлю біткоїн-ETF до кінця 2024 року

Австралійська фондова біржа ASX дозволить торгівлю спотовими біткоїн-ETF на платформі до кінця 2024 року. Про це пише Incrypted з посиланням на Bloomberg.

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За даними журналістів, кілька емітентів, включно з VanEck і місцевими компаніями BetaShares і DigitalX, подали заявки на біткоїн-ETF на початку року.

У Bloomberg додали, що заявки з’явилися після того, як обсяг коштів під управлінням емітентів ETF у США досяг позначки у $53 млрд.

Представник ASX підтвердив, що «біржа продовжує взаємодіяти з низкою емітентів, які зацікавлені в ETF на основі криптоактивів». Проте він відмовився дати більше коментарів з цього питання.

Нагадаємо

Інтерес жителів Австралії до біткоїна зріс після схвалення спотових ETF у Сполучених Штатах Америки.

Нагадаємо, 30 квітня 2024 року у Гонконзі розпочнуться торги за спотовими ETF на базі біткоїна та Ethereum.