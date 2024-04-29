Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1320 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 467 470 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 квітня 2024, 8:16
Втрати ворога за 28 квітня: 1320 російських окупантів, 6 танків та 21 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 467470 (+1320) осіб,
- танків — 7285 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 14007 (+16) од,
- артилерійських систем — 11985 (+37) од,
- РСЗВ — 1051 (+1) од,
- засоби ППО — 778 (+2) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9528 (+21),
- крилаті ракети — 2124 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16109 (+44) од,
- спеціальна техніка — 1974 (+3)
Джерело: Мінфін
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