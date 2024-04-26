Минулої доби українські захисники ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 463 930 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
26 квітня 2024, 8:16
Втрати ворога за 25 квітня: 950 російських окупантів, 7 танків та 1 ракета
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Втрати ворога
- особового складу — близько 463930 (+950) осіб,
- танків — 7262 (+7) од,
- бойових броньованих машин — 13957 (+15) од,
- артилерійських систем — 11867 (+31) од,
- РСЗВ — 1049 (+0) од,
- засоби ППО — 772 (+0) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9461 (+12),
- крилаті ракети — 2119 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15984 (+35) од,
- спеціальна техніка — 1962 (+16).
Джерело: Мінфін
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