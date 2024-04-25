До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Євро подешевшало на 14 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
25 квітня 2024, 17:41
Курс валют на вечір 25 квітня: долар та євро на міжбанку пішли вниз
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Відкриття 25 квітня
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Закриття 25 квітня
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Зміни
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39,57/39,59
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39,52/39,55
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5/4
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42,43/42,44
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42,29/42,32
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14/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,77−39,90, євро — 42,77−42,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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