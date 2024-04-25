Україна розраховує отримати $38 мільярдів допомоги у 2024 році

Національний банк розраховує, що у 2024 році Україна може отримати $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги. Про це заявив під час брифінгу в НБУ голова Нацбанку Андрій Пишний.

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Міжнародна допомога

В НБУ зазначили, що у березні від міжнародних партнерів надійшло близько $9 млрд, що дало змогу наростити міжнародні резерви до майже $44 млрд. Крім того, надійшов черговий транш від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро.

«Ураховуючи це, Україна може розраховувати на $38 млрд зовнішньої бюджетної допомоги цього року. Водночас триває реалізація заходів з посилення спроможності України до самозабезпечення. Уряд зміцнює власну ресурсну базу та нарощує залучення на внутрішньому ринку», — повідомили в Нацбанку.

Додається, що зі свого боку НБУ удосконалює заходи валютного контролю. Разом із налагодженням ритмічності зовнішньої допомоги це дасть змогу профінансувати заплановані видатки бюджету та підтримувати контрольовану ситуацію на валютному ринку.