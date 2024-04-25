«Їжлисти» та «Частування»: monobank оновив ресторанний застосунок Expirenza

monobank почав тестувати Expirenza 2.0 — мобільний застосунок для тих, хто любить ходити у кафе, бари та ресторани. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський .

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Що відомо

За словами Гороховського, це оновлення сервісу, завдяки якому можна переглянути меню у понад 1700 закладів по всій Україні, оплатити рахунок з чайовими/бойовими та залишали відгук у кафе та ресторанах за QR-кодом.

Expirenza 2.0 містить добірки з порадами, в який заклад піти та що там спробувати, — так звані «Їжлисти». Вони є від рестораторів та шефів. Також свої добірки можуть створити користувачі та поділитися ними з друзями та іншими користувачами застосунку.

Ще одна нова функція — «Частування» — дає змогу пригощати інших.