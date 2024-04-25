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25 квітня 2024, 11:35

Польські фермери блокують рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська»

Польські фермери станом на сьогодні блокують на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська», пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

Польські фермери станом на сьогодні блокують на кордоні рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська», пропускаючи по кілька транспортних засобів на годину.
Фото: agroreview.com

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«Станом на ранок сьогодні на цьому напрямку в черзі на території Польщі загалом перебуває близько 150 вантажівок», — сказав Демченко.

За його словами, певна кількість вантажівок їде через цей пункт пропуску, однак це незначна кількість. Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари 1−24 групи УКТЗЕД (товари, які відносяться до сільськогосподарської продукції — ред.).

Водночас через пункт пропуску «Ягодин» після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках. За добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.

Легкові авто і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав речник.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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claribel
claribel
25 квітня 2024, 12:33
#
А може польським фермерам пора зайнятися польовими роботами?
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