Кількість власників стейблкоїнів наблизилася до 100 млн, комісії в TON знизилися у 2,5 раза: що нового на ринку

Комісії в мережі TON знизилися у 2,5 раза

Розробники блокчейна The Open Network (TON) оголосили про зниження розміру комісії за транзакції всередині мережі у 2,5 раза. Відповідне рішення схвалено валідаторами. Про це повідомляє ForkLog.

Розмір транзакційних витрат буде змінюватися залежно від вартості нативного токена в доларах США. При ціні 1 TON в $7 комісія за першу транзакцію з Jettons складе приблизно $0,06, за наступні — $0,04.

Крім того, з 16 квітня діє спеціальна знижка на транзакції з USDT на базі TON: 0,02 TON замість 0,032 TON за першу транзакцію і 0,0145 TON за наступні.

У наступному оновленні ноди розробники представлять можливість попередньої компіляції смартконтрактів.

«Найпопулярніші смартконтракти, написані на C++, будуть вбудовані безпосередньо в ноду, минаючи необхідність виконання TVM. Це знизить споживання ресурсів і пов’язані з контрактами комісії», — йдеться в заяві.

На момент написання новини Toncoin торгується на рівні $5,50.

Кількість власників стейблкоїнів наблизилася до 100 мільйонів

У 2024 році кількість адрес, на яких зберігаються стейблкоїни, зросла на 15%. Загальна кількість таких гаманців перевищила 93,6 млн, згідно з даними платформи rwa.xyz.

Зазначимо, це найвищий показник за всю історію. Джерело повідомляє, що на власників стейблкоїна Tether (USDT) припадає понад 80% адрес. На другому місці перебувають гаманці з USDC від Circle, а замикають трійку лідерів адреси з BUSD.

Примітно, у грудні 2023 року криптобіржа Binance провела делістинг стейблкоїна BUSD. Приблизно за місяць до цієї події його капіталізація скоротилася до $1,89 млрд. На момент написання вона становить лише $70,65 млн і продовжує знижуватися.

Згідно з наданими даними, кількість активних адрес також зросла і сягнула позначки у 26 млн. Повідомляють, що майже 20 млн або 77% адрес створено в мережах TRON і Binance Smart Chain (BSC). Експерти OurNetwork зазначили, що ці блокчейни користуються попитом серед учасників роздрібної торгівлі.

Австралія увійшла в топ-3 країн за кількістю криптоматів

Австралія посіла третє місце за кількістю біткоїн-банкоматів. Згідно з даними Coin ATM Radar, кількість пристроїв у країні, що дають змогу купувати і продавати криптовалюту, перевищила 1000.

Станом на 24 квітня 2024 року, у країні зареєстровано 1007 криптоматів. До 2022 року кількість таких пристроїв в Австралії була низькою, проте почала збільшуватися завдяки участі приватних фірм.

У квітні 2023 року Австралія перевершила Китай, Японію, Індію та Сінгапур за кількістю криптоматів. На думку експертів, у разі збереження такого темпу країна може перевершити Європу, на яку припадає 4,3% (1617) біткоїн-банкоматів.

Варто зазначити, що перше місце в цьому рейтингу посідають Сполучені Штати. Згідно зі статистичними даними, у країні встановлено 31 170 пристроїв, що становить 82,8% від усієї кількості криптоматів. На другому місці перебуває Канада, громадяни якої можуть здійснювати транзакції з криптовалютою у 2918 точках.

Крім того, значну кількість обладнання встановлено в таких країнах, як Іспанія та Сальвадор. На них припадає 261 і 215 біткоїн-банкоматів відповідно.

ЦБ Нігерії зобов’язав банки заморозити рахунки клієнтів Binance, Bybit, KuCoin і OKX

Центральний банк Нігерії (CBN) зажадав від місцевих фінансових установ ідентифікувати фізичних або юридичних осіб, які беруть участь у транзакціях із криптовалютними біржами, а також заморозити їхні рахунки на шість місяців. Про це повідомляє Cointelegraph з посиланням на циркуляр регулятора.

До списку CBN увійшли торгові платформи Bybit, KuCoin, OKX і Binance, оскільки вони не мають ліцензії на операції в Нігерії.

Регулятор також має намір ретельно відстежувати операції з USDT на P2P-платформах і сприяти арештам «порушників, які таємно працюють із криптобіржами».

ЦБ оголосив про заборону для регульованих фінансових установ працювати з криптовалютою і сприяти біржовим транзакціям із нею.

До цього з грудня 2023 року банкам дозволялося обслуговувати криптовалютні компанії, відкривати їм рахунки і надавати розрахункові послуги.