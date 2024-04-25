Курс валют на 25 квітня: євро в банках додало сім копійок

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Середній курс долара в обмінниках не змінився у купівлі та додав 1 копійку у продажу. Курс євро у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,86 грн. Євро купують за 42,27 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,75−39,88, євро — 42,75−42,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,57−39,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,43−42,44 грн/євро.

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