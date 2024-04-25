Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 462 980 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
25 квітня 2024, 8:24
Втрати ворога за 24 квітня: 1040 російських окупантів, 13 танків та 10 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 462980 (+1040) осіб,
- танків — 7255 (+13) од,
- бойових броньованих машин — 13942 (+14) од,
- артилерійських систем — 11836 (+28) од,
- РСЗВ — 1049 (+1) од,
- засоби ППО — 772 (+1) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9449 (+10),
- крилаті ракети — 2118 (+1),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15949 (+57) од,
- спеціальна техніка — 1946 (+2)
Джерело: Мінфін
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