В ОАЕ витратять понад $544 млн на усунення наслідків недавніх злив

Уряд ОАЕ схвалив виділення приблизно $544,6 млн (2 млрд дирхамів) на відшкодування збитків, завданих житловим будинкам під час недавніх злив, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни — еміра Дубая Мухаммеда ібн Рашида аль-Макту.

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Збитки від зливи

Найпотужніша за останні 75 років злива обрушилася на ОАЕ 16 квітня, особливо постраждав Дубай.

Через сильні опади виявилися затопленими основні автомагістралі та злітно-посадкова смуга в аеропорту Дубая.

Усього було затримано приблизно 2 тисячі рейсів.