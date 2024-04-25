Уряд ОАЕ схвалив виділення приблизно $544,6 млн (2 млрд дирхамів) на відшкодування збитків, завданих житловим будинкам під час недавніх злив, повідомляють західні ЗМІ з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни — еміра Дубая Мухаммеда ібн Рашида аль-Макту.
25 квітня 2024, 9:37
В ОАЕ витратять понад $544 млн на усунення наслідків недавніх злив
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Збитки від зливи
Найпотужніша за останні 75 років злива обрушилася на ОАЕ 16 квітня, особливо постраждав Дубай.
Через сильні опади виявилися затопленими основні автомагістралі та злітно-посадкова смуга в аеропорту Дубая.
Усього було затримано приблизно 2 тисячі рейсів.
Джерело: Мінфін
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