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25 квітня 2024, 9:00

Яку криптовалюту купити після халвінгу Біткоїна: топ перспективних монет

Буквально кілька днів тому відбувся четвертий халвінг Біткоїна. Подія, на яку чекали усі в криптоіндустрії. У момент халвінгу ціна BTC на біржі Binance становила $63 876, а на момент написання статті піднялася до $66 200. Період після халвінгу може стати вдалим для вкладення грошей в альткоїни, які можуть почати зростати вслід за першою криптовалютою.

1. 99Bitcoins ($99BTC)

99Bitcoins — проєкт, який був запущений, як освітній сайт для новачків на крипторинку в 2013 році. Наразі платформа переживає перезапуск, після якого має всі шанси стати одним із ключових проєктів у сфері навчання торгівлі криптовалютами.

Власний токен проєкту 99BTC створено на базі блокчейну Ethereum. У основі його роботи лежить принцип Learn-to-Earn (вчись, щоб заробляти). Користувачі проєкту отримують якісні знання про функціонування блокчейну, криптовалютний ринок і принципи торгівлі цифровими валютами. Що успішніше користувач проходить навчання, то більше винагород у вигляді 99BTC отримує.

Прямо зараз токен доступний на попередньому продажі за досить низькою вартістю — $0,00102. На момент написання статті збори від ранніх інвесторів перевищили $750 000.

2. Vega Protocol ($VEGA)

Vega Protocol — це блокчейн із доказом частки. Проєкт з'явився у 2018 році. Робота системи побудована на алгоритмі консенсусу Vega, який дає змогу проводити транзакції в децентралізованих мережах максимально швидко і з найменшими витратами. Проєкт покликаний створити безпечну і прозору платформу для автоматизованої торгівлі.

Власний токен проєкту VEGA на момент написання статті торгується за ціною $0,7066. І має всі шанси стати однією з дешевих криптовалют, які злетять у ціні після халвінгу.

3. Dogeverse ($DOGEVERSE)

Dogeverse — новий мемкоїн, який пов'язаний з легендарною криптовалютою Doge.

Це перша і поки що єдина монета, представлена не тільки на блокчейні Ethereum, а й на BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche і Base. Попередній продаж токена стартував 2 тижні тому і на момент написання статті зібрав $10 млн. Зараз токен доступний для купівлі за $0,000301, але ця вартість підніметься на наступному етапі пресейлу, який, з огляду на швидкість збору коштів, може завершитися вже протягом тижня.

4. XPLA ($XPLA)

XPLA — блокчейн першого рівня, екосистема якого охоплює ігри на основі web3, NFT маркетплейс і мета всесвіт. Проєкт був запущений у 2022 році й пропонує користувачам безпечну платформу для створення цифрового контенту.

Токен XPLA дає інвесторам можливість брати участь в керуванні системою проєкту і проводити операції всередині неї. На момент написання статті його ціна становить $0,1742.

5. Slothana ($SLOTH)

Slothana — нова криптовалюта на базі Solana. Цей мемкоїн може стати наступним Slerf і BOME.

Токен Slothana просто зараз проходить попередній продаж, який завершиться протягом тижня. Багато інвесторів уже вклали гроші в цю мемну монету, збори склали понад $15 млн. У користувачів ще є час, щоб приєднатися до проєкту і купити токен до його виходу на біржі.

6. Sponge V2 ($SPONGE)

Sponge — мемкоїн, який підірвав ринок майже рік тому, монета досягла ринкової вартості в $100 мільйонів. Нині цей приголомшливий успіх намагається повторити Sponge V2. Це оновлення мемкоїна Sponge, запущене на Polygon.

На момент написання статті в стабфонді вже розміщено токени Sponge на суму понад $18 мільйонів.

Джерело: Мінфін
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