ЄБРР призначив нового керуючого директора в Україні та Молдові

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) призначив Арвіда Тюркнера своїм новим керуючим директором в Україні та Молдові. Про це повідомляє пресслужба ЄБРР.

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Тюркнер замінить Маттео Патроне, який після п’яти років роботи на цій посаді переходить на посаду віце-президента ЄБРР з банківської справи.

«Це призначення відображає важливість, яку ЄБРР надає своїм відносинам з Україною, які тривають понад три десятиліття і лише посилилися з початку повномасштабної війни», — сказав перший віце-президент банку Юрген Рігтерінк.

Арвід Тюркнер, який наразі є керуючим директором ЄБРР у Туреччині, приступить до своєї нової посади 1 травня 2024 року. Він контролюватиме розвиток програми ЄБРР для України, яка зосереджена на підтримці:

енергетичної безпеки,

життєво важливої інфраструктури,

продовольчої безпеки,

торгівлі,

приватного сектору.

Арвід Тюркнер

Громадянин Німеччини, Тюркнер приєднався до ЄБРР у січні 2009 року з німецького банку розвитку DEG на посаду старшого банкіра в групі фінансових установ у Москві.

У жовтні 2013 року він отримав посаду директора регіонального розвитку та заступника голови московського офісу ЄБРР, а у квітні 2015 року вже очолив офіс.

Після переїзду до Лондона на початку 2017 року в якості директора відділу корпоративних боргів, у листопаді 2017 року його підвищили на посаду керуючого директора ЄБРР в Туреччині.