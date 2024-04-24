До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу зросло на 1 копійку.
24 квітня 2024, 17:30
Курс валют на вечір 24 квітня: євро на міжбанку зросло на копійку
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Відкриття 24 квітня
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Закриття 24 квітня
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Зміни
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39,57/39,59
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39,57/39,59
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0/0
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42,32/42,32
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42,32/42,33
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0/1
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,86 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,75−39,87, євро — 42,75−42,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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