Курс валют на вечір 24 квітня: євро на міжбанку зросло на копійку

До закриття міжбанку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу зросло на 1 копійку.

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Валюта Відкриття 24 квітня Закриття 24 квітня Зміни долар 39,57/39,59 39,57/39,59 0/0 євро 42,32/42,32 42,32/42,33 0/1

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,40−39,86 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.

В обмінниках долар торгується за 39,75−39,87, євро — 42,75−42,90 грн.

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