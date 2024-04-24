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24 квітня 2024, 16:18

Інвестори DOGE купують ці нові мемні криптовалюти

20 квітня ринок відзначив День Dogecоin, однією з найпопулярніших криптовалют на крипторинках. Однак попри те, що минулого року, який був не надто вдалим для Dogecoin, монета зросла напередодні свята, цей рік не порадував інвесторів стрибком зростання. Однак деякі встигли вкластися в аналоги популярного мем-коїна — такі як Dogecoin20, який виріс на 100% після лістингу 18 квітня та Dogeverse, новий мем-коїн, що поєднує 6 блокчейнів.

Які нові мемні криптовалюти купують інвестори

Dogeverse

Команда Dogeverse прагне об'єднати спільноту мем-монет у кількох блокчейн-мережах, включаючи Ethereum, BNB Chain, Solana, Avalanche, Base та Polygon.

Використовуючи передову технологію мостів, власники DOGEVERSE зможуть подорожувати цими криптоекосистемами з мінімальними комісіями.

Але Dogeverse — це не лише функціональна сумісність. Протокол також включатиме механізм стейкінгу, який дозволить користувачам заробляти пасивну винагороду на своїх токенах DOGEVERSE. Відповідно до панелі стейкінгу проекту, передбачувана річна дохідність становить 117% — набагато вище, ніж у середньому по галузі.

Поєднуючи свою багатоланцюгову мету з такою високою прибутковістю, команда Dogeverse явно прагне внести деяку легітимність (і корисність) у простір мем-монет.

А оскільки темпи передпродажу не показують жодних ознак уповільнення, трейдери роблять ставку на те, що Dogeverse може стати наступною сенсацією вірусної.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ DOGEVERSE

Dogecoin20

Dogecoin20 є дефляційний токен, здатний збільшити свою вартість в 10 разів після виходу на біржі. Після успішного первинного розміщення монет (ICO), під час якого протягом березня було зібрано понад 10 мільйонів доларів США, токен DOGE20 вийшов на DEX.

DOGE20 відрізняється від Dogecoin тим, що використовує стандарт токенів ERC-20 мережі Ethereum, що дозволяє реалізовувати смарт-контракти та створювати різні децентралізовані фінансові програми (DeFi).

Інфраструктура Ethereum забезпечує ефективність та економічність у порівнянні з мережами, що використовують старі технології, такі як механізм консенсусу Proof-of-Work (PoW) у Bitcoin.

Примітною особливістю DOGE20 є механізм стейкінгу, що пропонує значну річну відсоткову прибутковість (APY) у розмірі 41% для учасників, які займаються стейкінгом токенів. Це спрямоване на стимулювання довгострокового володіння та участі у спільноті. Значна частина токенів залишається в стейкінгу навіть після початку торгів, що свідчить про сильну відданість власників.

Рішення завершити ICO раніше запланованого терміну було зумовлене значним попитом та стратегічним збігом із Doge Day.

Після розміщення на біржі Uniswap ціна DOGE20 різко зросла на 101% і досягла 0,0003632 доларів США протягом 45 хвилин.

Згодом токен пережив невеликий відкат, оскільки перші інвестори отримали прибуток, хоча його торгова ціна залишилася на рівні вище за початкову ціну запуску, консолідуючись для можливих майбутніх коливань.

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ DOGECOIN20

Висновок

Експерти вважають, що розпал сезону мемних криптовалют ще не настав. Вони називають поточний ринковий цикл досить незвичайним, оскільки корекція ціни Біткоїна не запустила «сезон альткоїнів», що є характерною ринковою картиною з історичної думки. Натомість на початку квітня ми спостерігали підвищений попит на мемні токени, який ще не досяг свого піка і тільки входить у повну силу після дня DOGE та халвінгу Біткоїна.

Джерело: Мінфін
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