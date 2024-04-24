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24 квітня 2024, 19:15

19% справ проти бізнесу закрили — Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу. Близько 19% з них було закрито, повідомив під час зустрічі з бізнесом та Радою бізнес-омбудсмена заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький, пише Forbes.

Офіс генерального прокурора провів аудит кримінальних проваджень, які були порушено проти бізнесу.

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Загалом було виявлено 6471 відкритих справ, які були порушені проти бізнесу, з них 1218 (19%) було закрито.

Найбільше справ було порушено Нацполіцією — 64% (4109), Бюро економічної безпеки (БЕБ) — 27% (1757), Державним бюро розслідувань (ДБР) — 5% (344) та Службою безпеки України (СБУ) — 4% (261).

Протягом січня-лютого було скасовано 163 арешти. Найбільше у ДБР — майже 55% або 88 арештів. На другому місці Нацполіція — 28% (45 арештів), на третьому СБУ — 10% (17), на четвертому місці БЕБ — 8% (13).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bosyak
bosyak
24 квітня 2024, 21:33
#
В США якщо прокурор програє справу в суді він ніколи не буде підвищений, а скоріш звільнится. Чи буде колись у нас відповідальність за непрофесійність? Дуже хотілось би.
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