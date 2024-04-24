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24 квітня 2024, 15:52

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень зріс на 4,8%

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 629,8 млрд грн. Це на 4,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це йдеться в даних НБУ.

Обсяг надходжень готівки до кас банків за січень-березень цього року становив 629,8 млрд грн.

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Видачі готівки з кас банків за минулий рік збільшилися трохи суттєвіше, на 14,8%, та становили 649,1 млрд грн.

Чим зумовлене зростання

Це зумовлено подальшим пожвавленням економічної активності. Цьому, зокрема, посприяло підвищення заробітних та соціальних виплат населенню, збереження стійкої ситуації на валютному ринку та низької інфляції, а також сезонні чинники.

Водночас в першому кварталі 2024 року найбільші обсяги готівки з кас банки традиційно видавали для (% від загального обсягу видатків):

  • операцій клієнтів з використанням платіжних карток — 84,8% (оскільки через невизначеність, пов’язану з воєнним станом, готівка залишається доступним та швидким платіжним інструментом для роздрібних операцій);
  • підкріплення операторів поштового зв’язку — 4,0%;
  • придбання іноземної валюти у клієнтів — 3,1%.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • ▪️торговельна виручка — 31,8%;
  • ▪️операції клієнтів з використанням платіжних карток — 24,1%;
  • ▪️надходження від продажу іноземної валюти — 16,5%.

Також прикметно, що обсяги касових оборотів банків (як за надходженням, так і видачею з кас) за І квартал 2024 року перевищують в середньому на 16% показники І кварталу 2021 року, що свідчить про поступове відновлення економічної активності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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