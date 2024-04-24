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24 квітня 2024, 19:06

Індекс Hang Seng піднявся до максимального значення з листопада 2023 року

Індекс Hang Seng, при розрахунку якого враховуються 82 найбільші капіталізації на Гонконзькій фондовій біржі компанії, зріс за підсумками торгів 24 квітня на 2,21% — до 17201,28 пункту. На момент бенчмарк піднімався на 2,3% до 17217,86 пункту. Попереднього разу вище цього значення індекс піднімався 29 листопада 2023 року.

Індекс Hang Seng, при розрахунку якого враховуються 82 найбільші капіталізації на Гонконзькій фондовій біржі компанії, зріс за підсумками торгів 24 квітня на 2,21% — до 17201,28 пункту.
Фото:depositphotos

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Зростання індексу

Серед компаній, що входять до індексу, на 3,49% подорожчали акції Aia Group, на 5,57% — акції China Life Insurance. Папери Tencent додали 3,55%, Alibaba — 3,87%, Xiaomi — 3,87%.

Як пише MarketWatch, ралі пов'язане з різкою зміною ставлення інвесторів до акцій китайських компаній. На настрій ринку вплинуло покращення економічних умов у Китаї останніми тижнями та кроки, вжиті владою для підвищення статусу Гонконгу як фінансового центру.

Раніше індекс досяг своїх локальних мінімумів у зв'язку з тим, що китайські та зарубіжні інвестори були стурбовані слабким зростанням економіки Китаю, кризою нерухомості та політичною напругою між Пекіном та Вашингтоном.

Індекс Hang Seng China Enterprise за підсумками торгів 24 квітня зріс на 2,45% — до 6100,22 пункту. Bloomberg раніше у квітні писав, що технічно бенчмарк вийшов на «бичачий» ринок вперше з того часу, як влада Китаю відмовилася від жорстких антиковідних обмежень.

Bloomberg зазначав, що деякі інвестори починають вірити в те, що підтримки влади буде достатньо, щоби простимулювати економічне зростання.

Наприкінці минулого тижня регулятор ринку цінних паперів Китаю заявив, що активніше підтримуватиме IPO. У Китаї залучення коштів коштом первісного розміщення акцій скорочується вже чотири роки поспіль. Виручка від IPO у 2023 році впала до найнижчого рівня за два десятиліття.

Джерело: Мінфін
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