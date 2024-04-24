Акції власника брендів Gucci та Balenciaga впали на 10%

Акції французької групи компаній Kering (керує будинками моди Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga та іншими) впали в ході торгів у середу, 24 квітня, на 9,95%, до 315,35 євро за штуку, свідчать дані Паризької фондової біржі. Це щонайменше з жовтня 2017 року.

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Причина падіння

Приводом для різкого падіння котирувань Kering стала звітність за перший квартал 2024 року. У ній компанія попередила, що в першому півріччі очікує на падіння операційного прибутку на 40−45% порівняно з аналогічним періодом 2023 року через зниження попиту на бренд Gucci, повідомляє CNBC.



Згідно зі звітністю, обсяг продажів Gucci впав на 18% у першому кварталі, до 2,08 млрд євро, через слабкий попит у Китаї. Gucci є найприбутковішим брендом у портфелі Kering — на нього припадає близько двох третин її операційного прибутку.



Загалом продаж групи становив 4,5 млрд євро, що на 10% нижче, ніж роком раніше.

Yves Saint Laurent, другий за величиною бренд компанії, продемонстрував спад продажів на 6%, продаж інших брендів у середньому також знизився на 6%. І лише Bottega Veneta наростив збут на 2%, чому сприяло двозначне зростання продажів у Північній Америці, Західній Європі та на Близькому Сході.