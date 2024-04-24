Суд в росії арештував всі кошти JPMorgan

Арбітражний суд Санкт-Петербурга виніс рішення про блокування усіх рахунків JPMorgan в росії, включно із рахунками дочірніх компаній, за поданням російського держбанку ВТБ. Про це повідомляє Reuters.

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Справа ВТБ проти JPMorgan є частиною спроб російського банку повернути заморожені після 24 лютого 2022 року кошти на закордонних рахунках.

Минулого тижня JP Morgan Chase подав до суду на ВТБ у Нью-Йорку з вимогою припинити спроби повернути $439,5 млн з рахунку, який був заблокований в США.

Найбільший американський банк заявив, що американське законодавство забороняє йому повертати кошти.