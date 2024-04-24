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24 квітня 2024, 16:35

Майже чверть українців упродовж року відкрили цифрову банківську картку — дослідження

62% українців упродовж минулого року вже оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 в.п. більше, ніж роком раніше. Про це свідчать результати щорічного дослідження MasterIndex від компанії Mastercard.

62% українців упродовж минулого року вже оплачували покупки безконтактно цифровою карткою за допомогою смартфона чи іншого гаджета з NFC, що на 11 в.

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Стабільним залишається тренд на диджитал-картки: третина українців з тих, які взяли участь у дослідженні, стверджують, що готові відмовитися від пластикових платіжних карток на користь цифрових упродовж наступних двох років. При цьому майже кожен четвертий (22%) мав досвід відкриття платіжної картки в мобільному банківському застосунку упродовж минулого року.

За результатами дослідження, 91% респондентів використовують свої банківські картки щонайменше кілька разів на тиждень. Серед найпопулярніших категорій, де безготівкова форма оплати домінує завжди або найчастіше — послуги мобільного зв’язку, інтернету та телебачення, які 82% респондентів оплачують переважно карткою, комунальні платежі (77%), ліки (63%), товари особистої гігієни та догляду (61%) і продукти харчування (60%).

Все більше українців при розрахунках у фізичних магазинах віддають перевагу безготівковим оплатам, а не готівці — про це заявляє 68% респондентів, що на 9 вп більше, ніж роком раніше. При цьому кожен десятий опитаний взагалі уникає торгових точок, де відсутня можливість розрахуватися карткою.

Зберігає свої позиції і онлайн-шопінг. Так, 9 із 10 опитаних купували онлайн упродовж минулого року, причому кожен четвертий — щонайменше раз на тиждень.

За даними MasterIndex, набирають популярності дитячі банківські продукти. Так, 34% опитаних українців, які мають дітей віком до 16 років, стверджують, що їхні діти вже мають власні платіжні картки, а ще 40% батьків мають намір оформити таку картку в майбутньому.

Продовжує зростати і категорія грошових переказів: 67% опитаних підтвердили, що роблять перекази від одного до кількох разів на місяць. Найчастіше це перекази близьким та оплата товарів і послуг, а також перекази на благодійність.

Джерело: Мінфін
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