У Фонді підтримки енергетики України зібрано близько 410 мільйонів євро від 13 країн

У Фонді підтримки енергетики України разом з анонсованими внесками зібрано близько 410 млн євро від 13 країн-партнерів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 23 квітня.

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«За ці кошти купуємо генератори, трансформатори, запчастини, проводимо інтенсивні ремонти», — зазначив він.

Крім того, Велика Британія оголосила про виділення понад $180 млн на зміцнення українського енергосектору. Литва передає обладнання зі своїх ТЕЦ, АЕС і своїх складів. Німеччина направляє 400 генераторів.

«Децентралізована генерація — дієвий спосіб компенсації знищених російськими терористами енергетичних потужностей. Над цим теж активно працюємо. 80 когенераційних установок розподілено в регіони. Насамперед їх отримує Харків, де ситуація критична», — заявив прем'єр.

Він додав, що Україна розгортатиме мережу міні-ТЕЦ швидко та інтенсивно, щоб на старті нового опалювального сезону мати запас міцності.

Шмигаль наголосив, що енергетики роблять усе можливе, щоб утримувати ситуацію та швидко проводити ремонтні роботи, і закликав українців економити електрику, щоб підтримати енергетичну систему, а промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.