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24 квітня 2024, 15:35

Стан енергосистеми: Укренерго третій день поспіль залучає аварійну допомогу майже цілодобово

Сьогодні, 24 квітня, диспетчерський центр Укренерго вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Сьогодні, 24 квітня, диспетчерський центр Укренерго вимушений третій день поспіль залучати аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.
Фото: pixabay.com

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Імпорт електроенергії

Укренерго залучало аварійну допомогу майже всієї доби, за виключенням нічних годин, з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 13 764 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 579 МВт.

У компанії нагадали, що з 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1 700 МВт в годину.

Споживання

Сьогодні о 09:30 споживання на 10% перевищує вчорашній рівень в цей же час. Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії.

«Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів», — йдеться в повідомленні.

Вчора, 23 квітня, під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня. Причина — застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Обмеження

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи, енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло до кінця дня.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів.

Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.

Джерело: Мінфін
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