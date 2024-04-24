російська урядова комісія з продажу іноземних активів схвалила угоду для німецького будинку моди Hugo Boss, що дає можливість продажу його російського бізнесу рітейлеру Stockmann. Про це повідомляє агентство Reuters.
24 квітня 2024, 14:52
рф дала добро на продаж російського бізнесу Hugo Boss
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Деталі
Hugo Boss, як і багато інших ритейлерів, призупинив свою роздрібну діяльність в росії через агресію країни щодо України.
Компанія також заявила, що призупинила свою діяльність у сфері електронної комерції на російському ринку і припинила рекламу.
Очікується, що угода буде закрита в третьому кварталі цього року.
Джерело: Мінфін
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