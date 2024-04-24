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24 квітня 2024, 14:33

Binance спалила майже 2 млн BNB на $1,17 млрд

24 квітня 2024 року Binance провела 27 щоквартальне спалювання монет BNB. З обігу вивели 1 944 453 BNB на загальну суму $1,17 млрд. Про цепише Incrypted.

24 квітня 2024 року Binance провела 27 щоквартальне спалювання монет BNB.
Фото:depositphotos

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Деталі

У повідомленні сказано, що процедуру спалювання проводили в рамках програми Pioneer Burn. Крім того, у компанії нагадали, що у 2017 році було прийнято зобов’язання вивести з обігу 100 млн BNB (половину від загального обсягу).

Загалом планують залишити 100 млн монет. Команда додала, що спалювання виконується автоматично щокварталу і розраховується за формулою Auto-Burn.

«Автоспалення BNB забезпечує незалежний процес, що піддається аудиту. Цифри повідомляються щоквартально, а сам механізм не залежить від централізованої біржі Binance. Крім того, BNB Chain продовжує спалювати частину комісій BNB Chain у режимі реального часу, використовуючи механізм Real-Time-Burn», — йдеться в заяві.

За даними порталу BNBBurn, в II кварталі 2024 року Binance спалить 1,65 млн BNB. Відзначимо, на момент написання актив торгується поблизу $606. За останні сім днів курс BNB зріс більш ніж на 11%.

Джерело: Мінфін
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