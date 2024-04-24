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24 квітня 2024, 13:34

Вперше з початку повномасштабної війни банки прогнозують підвищення якості портфеля

У I кварталі 2024 року опитування банків зафіксувало поліпшення їхніх оцінок стосовно основних показників кредитування. Фінустанови очікують зростання кредитних портфелів бізнесу і населення впродовж наступних 12 місяців. Про це йдеться в результатах щоквартального опитування банків про умови кредитування,

У I кварталі 2024 року опитування банків зафіксувало поліпшення їхніх оцінок стосовно основних показників кредитування.
Фото:depositphotos

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Що прогнозують банкіри

За результатами опитування, банки зберегли оптимістичні оцінки зростання кредитного портфеля: 73%1 респондентів очікують зростання позик бізнесу, а 64% — населенню.

Вперше з IV кварталу 2021 року фінустанови прогнозують поліпшення якості корпоративних та роздрібних кредитів. У наступні 12 місяців, за оцінками респондентів, обсяги фондування і далі зростатимуть, більшою мірою за рахунок коштів населення.

Як змінився попит

У перші три місяці 2024 року попит бізнесу на кредити дещо зріс. Найбільший інтерес — до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів. Попит на довгострокові позики підвищується три квартали поспіль. Потреба в оборотному капіталі й капітальних інвестиціях та реструктуризація боргів посилили попит на кредити бізнесу, на попит для МСП також вплинули нижчі процентні ставки.

Однак доступ до кредитів від інших банків і зростання обсягу внутрішнього фінансування стримували попит на кредити бізнесу.

У II кварталі фінустанови очікують збільшення попиту на усі види позик для бізнесу.

Найбільше — на кредити МСП, гривневі та короткострокові кредити. Результати опитування зафіксували зростання попиту на роздрібні кредити в І кварталі. Кращі споживчі настрої стимулювали попит домогосподарств на позики.

Крім того, банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку назвали додатковими чинниками перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками. У квітні — червні банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, а на іпотеку він не зміниться. Банки оцінили боргове навантаження бізнесу як середнє, а населення — як низьке.

Джерело: Мінфін
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