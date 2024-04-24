SEC запросила штраф у $5,3 млрд для Terraform Labs та її засновника До Квона

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) запросила у До Квона та Terraform Labs виплату у розмірі близько $4,7 млрд як відшкодування збитків та відсотків за участь у краху проекту Terra-Luna у 2022 році. Про це пише The Block.

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Також регулятор просить суд зобов'язати компанію і Квона виплатити $420 млн і $100 млн відповідно як цивільні штрафи.

«Суд має надіслати недвозначний сигнал про те, що така безвідповідальна поведінка з боку відповідачів, а також їхні спроби виправдати свою поведінку за допомогою нових правил і стандартів для криптовалютних ринків, не відповідають законам про цінні папери, і влада не терпітиме цього», ― сказано у заяві SEC.

Нагадаємо, що До Квона визнали винним у шахрайстві у рамках цивільної справи на початку квітня. При цьому рішення було винесене заочно.

Однак, скоро Квон може постати перед американським правосуддям — днями суд Чорногорії схвалив екстрадицію південнокорейського підприємця. Тепер слово за міністром юстиції Чорногорії.