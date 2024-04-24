Курс валют на 24 квітня: долар в банках подешевшав на 5 копійок

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Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро у покупці додав 4 копійки, а у продажу 2 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,74−39,85, євро — 42,74−42,91 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 39,57−39,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,32−42,32 грн/євро.