У середу на готівковому ринку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.
Курс валют на 24 квітня: долар в банках подешевшав на 5 копійок
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках додав 1 копійку у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро у покупці додав 4 копійки, а у продажу 2 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,45−39,90 грн. Євро купують за 42,20 грн, а продають за 42,90 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,74−39,85, євро — 42,74−42,91 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,57−39,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,32−42,32 грн/євро.
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