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24 квітня 2024, 8:54

Кабмін виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.
Фото: epravda.com.ua

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Скільки спрямували коштів

«Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися», — наголосив глава уряду.

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що «захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Серый Петров
Серый Петров
24 квітня 2024, 9:26
#
Опоздали на год,
+
+15
viajador
viajador
24 квітня 2024, 11:09
#
На 10 років.
+
+15
kiraks
kiraks
24 квітня 2024, 9:39
#
Знову придумали нову схему розкрадання державних грошей. Їм було мало при закупівлі яєць по 17 грн, гуманітарки, безкоштовних генераторів (які потім перепродавали населенню), барабанів у бомбосховищах… А давайте народ ще раз зробимо і вкрадемо 8 млрд, а спишемо на фортифікаційні споруди
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