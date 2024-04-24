Кабмін виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій

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Скільки спрямували коштів

«Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися», — наголосив глава уряду.

Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що «захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою».