Шляхом перерозподілу видатків держбюджету уряд виділив понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
24 квітня 2024, 8:54
Кабмін виділив понад 8 мільярдів на будівництво фортифікацій
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Скільки спрямували коштів
«Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися», — наголосив глава уряду.
Він наголосив, що уряд має завдання створити надійний оборонний вал, що «захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою».
Джерело: Мінфін
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