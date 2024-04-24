Минулої доби українські захисники ліквідували ще 880 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 461 940 військових убитими. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
24 квітня 2024, 8:16
Втрати ворога за 23 квітня: 880 російських окупантів, 1 танк та 32 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 461940 (+880) осіб,
- танків — 7242 (+1) од,
- бойових броньованих машин — 13928 (+12) од,
- артилерійських систем — 11808 (+43) од,
- РСЗВ — 1048 (+2) од,
- засоби ППО — 771 (+2) од,
- літаків — 348 (+0) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9439 (+32),
- крилаті ракети — 2117 (+0),
- кораблі /катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 15892 (+47) од,
- спеціальна техніка — 1944 (+8)
Джерело: Мінфін
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