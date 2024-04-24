Україна очікує на цьому тижні від ЄС 1,5 мільярда євро

Що відомо

«Маємо позитивні новини від ЄС. Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу», — заявив Шмигаль.

Шмигаль додав, що на своєму засіданні уряд ухвалив рішення, що допоможуть залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

«Ще одне рішення додає 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій», — зауважив урядовець.

За його словами, це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств.