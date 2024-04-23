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23 квітня 2024, 19:46

Держфінмоніторинг з початку року виявив підозрілих операцій на майже 22 мільярди

Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд грн.

Державна служба фінансового моніторингу виявила у першому кварталі 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 21,8 млрд грн.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниЩодо таких операцій до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів).
Фото: flickr.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Щодо таких операцій до правоохоронних органів направлено 273 матеріали (148 узагальнених матеріалів та 125 додаткових узагальнених матеріалів).

Зокрема, до правоохоронних органів направлено 64 матеріали, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій становить 6,9 млрд грн.

При цьому Держфінмоніторингом загалом зупинено фінансові операції та заблоковані кошти в еквіваленті понад 2,1 млрд грн.

Також до правоохоронців направили 38 матеріалів, пов'язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.

Джерело: Мінфін
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