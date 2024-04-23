До закриття міжбанку курс долара впав на 15 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 7 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.
23 квітня 2024, 17:31
Курс валют на вечір 23 квітня: на міжбанку долар впав, а євро зросло
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Відкриття 23 квітня
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Закриття 23 квітня
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Зміни
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39,72/39,74
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39,57/39,59
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15/15
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42,28/42,29
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42,35/42,35
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7/6
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,97 грн. Євро купують за 42,30 грн, а продають за 42,90 грн.
В обмінниках долар торгується за 39,73−39,85, євро — 42,70−42,89 грн.
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Джерело: Мінфін
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