За 24 години придбали понад 30 тис. військових облігацій і залучили в бюджет понад 30 млн грн. Про це повідомили в Мінцифри.
23 квітня 2024, 16:53
Українці за 24 години придбали понад 30 тисяч ОВДП. Які облігації найпопулярніші
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Які облігації найпопулярніші
- Ялта
- Нова Каховка
- Сімферополь
Чому варто вкладати у військові облігації
- 0% комісії при покупці
- 0% податків від доходу
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Які доступні ОВДП
Зараз доступні облігації Бахчисарай, Керч, Джанкой, Євпаторія, Макіївка, Сімферополь, Асканія Нова, Ялта, Залізний Порт, Нова Каховка.
Джерело: Мінфін
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